России подала заявку на участие в чемпионате Европы-2023

Сборная России по тяжелой атлетике планируют выступить на чемпионате Европы в Ереване.

Соревнования пройдут с 15 по 23 апреля.

«Мы подали заявку в Европейскую федерацию тяжелой атлетики на участие команды в чемпионате Европы, который в середине апреля начинается в Армении. И пока ожидаем ответа и надеемся, что нас допустят к соревнованиям. Ожидаем, что ясность наступит примерно в середине марта», — цитируют «РИА Новости» главного тренера сборной России Ибрагима Самадова.

В предварительную заявку национальной команды включены 20 спортсменов.

Международная федерация тяжелой атлетики ранее приветствовала изучение возможности участия штангистов из России в международных турнирах.