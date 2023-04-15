Азербайджанские тяжелоатлеты покинут ЧЕ в Армении после инцидента с сожжением флага

Власти Азербайджана приняли решение вернуть домой своих тяжелоатлетов из Еревана, где они должны были принять участие в чемпионате Европы.

Как сообщает «Взгляд», причиной стал инцидент с сожжением флага Азербайджана на церемонии открытия турнира.

Напомним, акт, который в Азербайджане назвали варварским, совершил дизайнер Арам Николян, имевший аккредитацию на мероприятие. Кроме того, присутствовавшие на арене болельщики освистали гимн Турции.

Теперь в Азербайджане требуют от Европейской федерации тяжелой атлетики ввести санкции против Армении.