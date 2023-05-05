IWF запретит тяжелоатлетам выходить на церемонии награждения с флагами

Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на слова президента IWF Мохамеда Джалуда. Причиной запрета стал инцидент на церемонии открытия перед чемпионатом Европы в Ереване, когда мужчина поджег флаг Азербайджана.

«Мы являемся спортом, а это, в первую очередь, мир, а не ссоры и споры о том, кто лучше. Мы приняли во внимание то, что случилось в Ереване, когда принимали это решение. И мы не хотим, чтобы спортсмены на маленьком подиуме пытались толкать свои флаги вперёд друг друга. Это уже не спорт», - подчеркнул Джалуд.

На прошлогоднем юниорском чемпионате мира спортсмен из Турции Эмре Озтюрк пытался перекрыть армянский флаг Гарика Карапетяна своим государственным флагом.