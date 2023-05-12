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Российским тяжелоатлетам разрешено участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе

Однако с учетом строгого соблюдения статуса нейтралитета.
12 мая 2023 21:37
автор: Степан Шереметьев

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение одобрить рекомендации МОК по участию российских или белорусски спортсменов в соревнованиях с учетом строгого соблюдения статуса нейтралитета.

Как сообщает пресс-служба IWF, независимым агентствам поручено проводить индивидуальные проверки атлетов и соответствующего вспомогательного персонала, которые намерены принять участие в соревнованиях IWF.

Напомним, что российские и белорусские спортсмены были остранены от международных турниров из-за тяжелой политической ситуации в мире.

источник: Международная федерация тяжелой атлетики (IWF)
Российским тяжелоатлетам разрешено участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе
Однако с учетом строгого соблюдения статуса нейтралитета.
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