Российским тяжелоатлетам разрешено участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение одобрить рекомендации МОК по участию российских или белорусски спортсменов в соревнованиях с учетом строгого соблюдения статуса нейтралитета.

Как сообщает пресс-служба IWF, независимым агентствам поручено проводить индивидуальные проверки атлетов и соответствующего вспомогательного персонала, которые намерены принять участие в соревнованиях IWF.

Напомним, что российские и белорусские спортсмены были остранены от международных турниров из-за тяжелой политической ситуации в мире.