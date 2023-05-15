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Призеры Олимпийских игр Клоков и Заболотная дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил

Российские тяжелоатлеты не могут принимать участие в международных турнирах.
15 мая 2023 14:15
автор: Александр Поволоцкий

Несколько российских тяжелоатлетов дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает официальный сайт ФТАР, шесть спортсменов из РФ наказаны Международным агентством допинг-тестирования. Речь идет о серебряных призерах Олимпийских игр Дмитрии Клокове и Наталье Заболотной.

Отметим, что обладатель награды ОИ-2008 дисквалифицирован на четыре года (до 11 мая 2027-го). Серебряный призер Игр-2012 наказана на два (до 6 февраля 2024-го).

Кроме того, дисквалифицированы чемпион мира Апти Аухадов, чемпионка мира Светлана Царукаева, чемпионка Европы Ольга Зубова, а также призер юношеской Олимпиады Алексей Косов.

источник: Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР)
Призеры Олимпийских игр Клоков и Заболотная дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил
Российские тяжелоатлеты не могут принимать участие в международных турнирах.
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