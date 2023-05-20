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Российские тяжелоатлеты не выступят на этапе Гран-при на Кубе

Международная федерация тяжелой атлетики не получила от россиян документы для участия в соревнованиях.
20 мая 2023 20:48
автор: Глеб Шевяков

Российские тяжелоатлеты не отправятся на выступление на этапе Гран-при на Кубе, так как не отправили необходимый перечень документов в Международную федерацию тяжёлой атлетики (IWF) в положенный срок.

Отметим, что федерация допустила атлетов из России и Беларуси до турнира при условии, что они заполнят индивидуальные декларации для присвоения им нейтрального статуса до 15 мая 2023 года. В договорах прописано, что спортсмены обязаны подтвердить о том, что они не связаны с вооруженными силами своих стран.

«К окончанию установленного срока от спортсменов и вспомогательного персонала с российским паспортом не поступало подписанных деклараций. Таким образом, нейтральные атлеты и связанный с ними персонал с российскими паспортами лишились возможности принять участие в предстоящих соревнованиях на Кубе», — пишет пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики.

Напомним, что ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям разрешить участвовать российским и белорусским спортсменам в международных соревнования при условии нейтрального статуса.

Добавим, что этап Гран-при на Кубе состоится в период 8 по 18 июня. 13 тяжелоатлетов из Беларуси подписали декларации и будут выступать на предстоящем турнире.

источник: Международная федерация тяжелой атлетики (IWF)
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