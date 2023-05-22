13 белорусских штангистов получили нейтральный статус 

Стало известно, какие белорусские тяжелоатлеты получили нейтральный статус и допуск до международных турниров. Список спортсменов представила Международная федерация тяжелой атлетики (IWF).

Отметим, что участвовать в соревнованиях с этого момента разрешено 13 белорусам: Дарье Хейдер, Рине Литошик, Диане Моисеевич, Алине Щепановой, Сюзанне Володько, Петру Асаенок, Андрею Фролову, Геннадию Лаптеву, Игорю Лозко, Сергею Шаранкову, Евгению Тихонцову и Эдуарду Зезюлину.

Сообщается, что все они подписали декларации, которые гарантируют их не участие в поддержке СВО и отсутствие связи с вооруженными силами своей страны.

Напомним, что в марте 2023 года Международный Олимпийский комитет рекомендовал спортивным организациям допустить атлетов из России и Беларуси при условии нейтрального статуса, которые готовы подписать документы об отказе поддержки СВО.