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13 белорусских штангистов получили нейтральный статус 

Атлеты из Беларуси гарантировали отказаться от поддержки СВО. 
22 мая 2023 22:38
автор: Глеб Шевяков

Стало известно, какие белорусские тяжелоатлеты получили нейтральный статус и допуск до международных турниров. Список спортсменов представила Международная федерация тяжелой атлетики (IWF).

Отметим, что участвовать в соревнованиях с этого момента разрешено 13 белорусам: Дарье Хейдер, Рине Литошик, Диане Моисеевич, Алине Щепановой, Сюзанне Володько, Петру Асаенок, Андрею Фролову, Геннадию Лаптеву, Игорю Лозко, Сергею Шаранкову, Евгению Тихонцову и Эдуарду Зезюлину.

Сообщается, что все они подписали декларации, которые гарантируют их не участие в поддержке СВО и отсутствие связи с вооруженными силами своей страны.

Напомним, что в марте 2023 года Международный Олимпийский комитет рекомендовал спортивным организациям допустить атлетов из России и Беларуси при условии нейтрального статуса, которые готовы подписать документы об отказе поддержки СВО.

источник: Международная федерация тяжелой атлетики (IWF)
13 белорусских штангистов получили нейтральный статус 
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