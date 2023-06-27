Чемпион мира по тяжелой атлетике покончил с собой в 35 лет

Чемпион мира по тяжелой атлетике казахстанец Владимир Седов покончил с собой в возрасте 35 лет, сообщает информационное агентство ZTB.

По данным источника со ссылкой на сообщение Департамента полиции области Жетысу, тело спортсмена было обнаружено у него дома в селе Достык Каратальского района. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. Полиция начала расследование по статье «Доведение до самоубийства».

Седов стал чемпионом мира в 2009 году на первенстве в Южной Корее, он также был обладателем мирового рекорда в рывке в 2014 году. Ранее он превышал это достижение на внутриказахстанских первенствах, однако рекорд не был зафиксирован из-за отсутствия международного статуса данных соревнований. В 2008 году был участником Олимпиады в Пекине.

В 2016 году в его допинг пробах были обнаружены запрещенные вещества. 4 декабря 2019 года Международная федерация тяжелой атлетики официально аннулировала все титулы Седова с 2008 по 2016 годы.