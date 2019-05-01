01 мая 2019 18:33Тяжелая атлетикаКоноплев Александр
Спортсменка-трансгендер побила четыре мировых рекорда и собрала негативные отзывы (фото)
Американская штангистка Мэри Грегори выиграла девять соревнований по пауэрлифитингу подряд, на которых установила четыре мировых рекорда: в приседаниях, в жиме лежа, в тяге и по общей сумме баллов.
Успехи спортсменки вызвали негативную реакцию в спортивном сообществе. Дело в том, что Грегори родилась мужчиной, но позже сменила пол. Английская пловчиха пловчиха Шэррон Дэвис назвала победы Грегори «бессмысленными»:
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