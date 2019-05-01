Спортсменка-трансгендер побила четыре мировых рекорда и собрала негативные отзывы (фото) - Советский спорт
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01 мая 2019 18:33Тяжелая атлетикаКоноплев Александр

Спортсменка-трансгендер побила четыре мировых рекорда и собрала негативные отзывы (фото)

Американская штангистка Мэри Грегори выиграла девять соревнований по пауэрлифитингу подряд, на которых установила четыре мировых рекорда: в приседаниях, в жиме лежа, в тяге и по общей сумме баллов.

Успехи спортсменки вызвали негативную реакцию в спортивном сообществе. Дело в том, что Грегори родилась мужчиной, но позже сменила пол. Английская пловчиха пловчиха Шэррон Дэвис назвала победы Грегори «бессмысленными»:

«Эта женщина с мужским телом выиграла женские турниры в Америке. Обычная биологическая женщина не сможет с ней состязаться. Это бессмысленно и нечестно», — написала Дэвис в своем твиттере.

Легкоатлетка Келли Холмс призвала женщин бойкотировать турниры с участием трансгендеров.

В свою очередь Грегори поблагодарила организаторов соревнований за то, что они относились к ней как женщине.

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What a day, 9 for 9! Masters world squat record, open world bench record, masters world dl record, and masters world total record! Still processing, full meet recap to come a bit later but I do want to thank a few people!💜 - From our initial consultation I told @savvysavit that I wanted to cut to the 82.5kg class, go 9 for 9, and set some records- we did it!!! I don't think she was happy with me cutting but she was there offering her support. When I needed a pick me up or advice she was there! Thank you coach!💜 - A huge thank you to @raw_powerlifting_federation_ , from the bottom of my heart! As a transgender lifter I was unsure what to expect going into this meet and everyone- all the spotters, loaders, referees, staff, meet director, all made me welcome and treated me as just another female lifter- thank you! And thanks to all the fans in the audience who cheered me on and congratulated me!💜 - Thank @rrrrachele for making the trip out to support me today, video my lifts, and cheer me on!💜 - And thank you to all the peeps on Instagram who reached out to offer your support!💜 - Now for 🍷 and 🍕!!! - #transgenderwoman#sharetheplatform#transrightsarehumanrights#lgbtq#bemoreawesome#upliftandliftheavy#morefemalestrength#richmondbalance#liftlunchlearnrva#squat#bench#deadlift

Публикация от Mary Gregory (@75marylifts)

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