Спортсменка-трансгендер побила четыре мировых рекорда и собрала негативные отзывы (фото) Американская штангистка Мэри Грегори выиграла девять соревнований по пауэрлифитингу подряд, на которых установила четыре мировых рекорда: в приседаниях, в жиме лежа, в тяге и по общей сумме баллов.

Успехи спортсменки вызвали негативную реакцию в спортивном сообществе. Дело в том, что Грегори родилась мужчиной, но позже сменила пол. Английская пловчиха пловчиха Шэррон Дэвис назвала победы Грегори «бессмысленными»:

«Эта женщина с мужским телом выиграла женские турниры в Америке. Обычная биологическая женщина не сможет с ней состязаться. Это бессмысленно и нечестно», — написала Дэвис в своем твиттере.

Легкоатлетка Келли Холмс призвала женщин бойкотировать турниры с участием трансгендеров.

В свою очередь Грегори поблагодарила организаторов соревнований за то, что они относились к ней как женщине.