Румынию заподозрили в сокрытии допинг-проб Очередной допинг-скандал.

Румынское антидопинговое агентство (ANAD) скрывало положительные допинг-проб, утверждается в докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA). Считается, что лаборатория в Бухаресте скрыла положительные результаты как минимум трех спортсменов, двух борцов и тяжелоатлета, по требованию экс-президента ANAD Гразьелы Елены Ваялэ. Она же возглавляла бухарестскую лабораторию с 1983 по 2005 годы.

Напомним, что в ноябре 2015 года в сокрытии допинг-проб обвинили Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Организация была восстановлена в правах в сентябре 2018 года.