РУСАДА объявило о дисквалификации штангистки Садурдиновой на четыре года

Российская штангистка Елизавета Садурдинова дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга, сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«Федерация тяжелой атлетики России на основании и во исполнение решения РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсменку Садурдинову Елизавету на четыре года», – говорится в заявлении на официальном сайте агентства.
Дисквалификация будет отсчитываться, начиная с 5 июня 2019 года.
Отметим, что о дисквалификации Садурдиновой Федерация тяжелой атлетики объявила 14 июня.
Добавим, что сегодня Садурдиновой исполняется 32 года.
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