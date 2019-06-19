РУСАДА объявило о дисквалификации штангистки Садурдиновой на четыре года Сегодня ей исполняется 32 года.

Российская штангистка Елизавета Садурдинова дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга, сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Федерация тяжелой атлетики России на основании и во исполнение решения РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсменку Садурдинову Елизавету на четыре года», – говорится в заявлении на официальном сайте агентства.

Дисквалификация будет отсчитываться, начиная с 5 июня 2019 года.

Отметим, что о дисквалификации Садурдиновой Федерация тяжелой атлетики объявила 14 июня.

Добавим, что сегодня Садурдиновой исполняется 32 года.