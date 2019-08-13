Чемпионка Европы Мстиева дисквалифицирована на восемь лет - Советский спорт
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13 августа 2019 17:57Тяжелая атлетика

Чемпионка Европы Мстиева дисквалифицирована на восемь лет

Чемпионка Европы по тяжелой атлетике россиянка Диана Мстиева дисквалифицирована на 8 лет за нарушение антидопинговых правил.

«В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» на основании и во исполнение решений РАА «РУСАДА» Федерация тяжелой атлетики России 13 августа 2019 года приняла решение дисквалифицировать Мстиеву на восемь лет», - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Отмечается, что дисквалификация 24-летней спортсменки будет отсчитываться с 14 мая 2019 года.

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