Китаянка установила три мировых рекорда - Советский спорт
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23 сентября 2019 00:36Тяжелая атлетикаКоноплев Александр

Китаянка установила три мировых рекорда

Предыдущие достижения были установлены в апреле 2019 года.

Китаянка Дэн Вей стала чемпионкой мира в весовой категории до 64 кг.

При этом спортсменка улучшила принадлежащие ей три мировых рекорда – в рывке, в толчке и по сумме двух упражнений. Результат китаянки – 261 (116+145) кг.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике проходит в Таиланде. Турнир завершится 27 сентября.

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