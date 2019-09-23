Китаянка установила три мировых рекорда Предыдущие достижения были установлены в апреле 2019 года.

Китаянка Дэн Вей стала чемпионкой мира в весовой категории до 64 кг.

При этом спортсменка улучшила принадлежащие ей три мировых рекорда – в рывке, в толчке и по сумме двух упражнений. Результат китаянки – 261 (116+145) кг.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике проходит в Таиланде. Турнир завершится 27 сентября.