Китаянка установила три мировых рекорда

Китаянка Дэн Вей стала чемпионкой мира в весовой категории до 64 кг.
При этом спортсменка улучшила принадлежащие ей три мировых рекорда – в рывке, в толчке и по сумме двух упражнений. Результат китаянки – 261 (116+145) кг.
Чемпионат мира по тяжелой атлетике проходит в Таиланде. Турнир завершится 27 сентября.
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