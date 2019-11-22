Российский тяжелоатлет дисквалифицирован на четыре года Константина Рощупкина наказали за нарушение антидопинговых правил.

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Федерация тяжелой атлетики России на основании и во исполнение решения РУСАДА (Российского антидопингового агентства) дисквалифицировала на четыре года российского тяжелоатлета Константина Рощупкина за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФТАР.

Дисквалификация 25-летнего спортсмена отсчитывается с 23 июля 2019 года. Рощупкин обвиняется в нарушении пункта 2.5 общероссийских антидопинговых правил (фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля).

В 2013 году Рощупкин стал победителем юниорского чемпионата мира в весовой категории до 94 кг. Также на его счету серебряная медаль чемпионата России 2018 года.