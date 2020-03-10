Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве перенесен Такое решение принято из-за распространения эпидемии коронавируса в мире.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который должен был пройти в Москве 13-21 апреля, перенесен.

Предварительно, теперь он состоится 13-21 июня, сообщает ТАСС. Также перенесен выборный конгресс Европейской федерации тяжелой атлетики. Виной всему стала пресловутая эпидемия коронавируса, распространяющегося по всей планете. Отменяются соревнования, многие мероприятия проводятся без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.