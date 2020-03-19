ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве не будет отборочным на Олимпийские игры Соревнования должны пройти с 13 по 21 июня.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который должен пройти в июне в Москве, лишился статуса отборочного к Олимпиаде в Токио.

Об этом сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России и член исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Максим Агапитов.

«На исполкоме IWF было принято решение не продлевать квалификационный период. Оно было вызвано тем, что многие перенесенные соревнования в итоге могут вообще не состояться, поэтому решили ограничиться теми турнирами, которые на данный момент прошли», - цитирует Агапитова ТАСС.

Напомним, первоначально континентальное первенство по тяжелой атлетике в Москве должно было пройти с 4 по 12 апреля, однако, из-за распространения коронавируса, было перенесено на июнь.

Олимпийские игры в Токио запланированы на 24 июля - 9 августа. Ранее сегодня губернатор столицы Японии Юрико Коикэ сообщила, что сейчас еще рано думать о переносе Игр на другое время.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.