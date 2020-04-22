Чемпионат Европы в Москве перенесут на первую неделю ноября - Советский спорт
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22 апреля 2020 13:43Тяжелая атлетикаШарафудинов Виктор

Чемпионат Европы в Москве перенесут на первую неделю ноября

Изначально соревнования должны были пройти с 4 по 12 апреля.

Inside the Games, ссылаясь на свои источники в Европейской федерации тяжелой атлетики, сообщает о повторном переносе сроков проведения чемпионата Европы в Москве.

Изначально соревнования сильнейших тяжелоатлетов континента должны были пройти в российской столице с 4 по 12 апреля, но затем из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на середину июня (с 13-го по 21-е).

Учитывая нынешнюю ситуацию, чемпионат Европы перенесут на осень. Ориентировочные сроки – с 31 октября по 8 ноября.

Чемпионат Европы станет одним из этапов отборочного турнира Олимпиады в Токио, которая состоится летом 2021 года.

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