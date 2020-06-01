Чемпион мира по пауэрлифтингу найден мертвым в Подмосковье с огнестрельным ранением головы Тело Андрея Трайбера было найдено 31 мая.

В воскресенье 55-летний чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер был найден мертвым.

Эту новость сообщил «Московский комсомолец». Трагедия произошла 31 мая в городе Высоковск Московской области.

Днем ранее Трайбер поссорился со своей 33-летней супругой Юлией, после чего та вместе с дочерью ушла из дома. В воскресенье Андрей отправил жене и старшему сыну сообщения с извинениями, а затем перестал выходить на связь. Позднее его обнаружили мертвым.

В Следственном комитете подтвердили, что в Высоковске обнаружили тело 55-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы, но не сообщили имени погибшего. Рядом с трупом нашли обрез охотничьего ружья.