Чемпион мира по пауэрлифтингу найден мертвым в Подмосковье с огнестрельным ранением головы

В воскресенье 55-летний чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер был найден мертвым.
Эту новость сообщил «Московский комсомолец». Трагедия произошла 31 мая в городе Высоковск Московской области.
Днем ранее Трайбер поссорился со своей 33-летней супругой Юлией, после чего та вместе с дочерью ушла из дома. В воскресенье Андрей отправил жене и старшему сыну сообщения с извинениями, а затем перестал выходить на связь. Позднее его обнаружили мертвым.
В Следственном комитете подтвердили, что в Высоковске обнаружили тело 55-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы, но не сообщили имени погибшего. Рядом с трупом нашли обрез охотничьего ружья.
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