Михаил Кокляев: Надо морально и нравственно соответствовать вещам, которыми обладал Власов

Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал о гибели олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике, писателя Юрия Власова.

– Мне информацию об этом сбросил Вячеслав Иванович Клоков. Даже не стал никому звонить, чтобы уточнять что-то. Это утрата. Отламываются весомые куски от корабля. Наша задача – не ударить в грязь лицом. Надо морально и нравственно соответствовать вещам, которыми обладал Юрий Петрович. Стараюсь за правильный смысл жить, даже не бороться. Хочу сохранить традиции советского спорта, которые больше олицетворяют в себе мужество. Приходится в сторону новомодного хайпа двигаться, но нужно хотя бы с этой трибуны доносить правильные вещи, – цитирует Кокляева «Спорт-Эспресс».

На счету Власова также серебро Игр 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на континентальных первенствах.