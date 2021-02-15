Шварценеггер выразил свои соболезнования в связи со смертью Власова

Голливудская кинозвезда и бывший бодибилдер Арнольд Шварценеггер выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Юрия Власова.

«Юрий Власов учил нас всех, что «невозможно» - это просто слово. Он был первым человеком, поднявшим 200кг. Когда я встретил его в 1961 году будучи молодым атлетом, он вдохновил меня. Именно из-за таких людей, как он, я отказываюсь говорить, что всего добился сам», - написал Шварценеггер на свое странице в твиттере.

Юрий Власов ушел из жизни 13 февраля. Ему было 85 лет.