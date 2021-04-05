Россиянка Ольга Те завоевала серебро на чемпионате Европы в Москве

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве завершились соревнования женщин в весовой категории до 59 кг.

В четвертый раз в своей карьере золотую медаль континентальных соревнований завоевала Боянка Костова, представляющая Азербайджан. Ее суммарный результат – 211 кг (95 кг в рывке и 116 кг в толчке).

Обладательницей серебряной награды стал россиянка Ольга Те – 210 кг (95+115). Стоит отметить, что Ольга вдобавок завоевала так называемую «малую золотую медаль», показав лучший результат в рывке (95 кг в первой попытке).

Бронза досталась француженке Доре Чакунте – 210 кг (95+115) при большем количестве попыток, чем у Те.

Еще одна представительница России Александра Козлова заняла четвертое место – 202 кг (91+111).