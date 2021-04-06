Анзорова стала бронзовым призером чемпионата Европы в категории до 64 кг

Завершились соревнования на чемпионате Европы по тяжелой атлетике для женщин в весовой категории до 64 кг. Россиянка Анастасия Анзорова выиграла бронзовую медаль с суммарным результатом 222 кг за рывок и толчок.

Чемпионкой Европы стала румынка Лоредана Рыма, которая в сумме подняла 244 кг. Серебро завоевала британка Сара Дэвис с результатом 230 кг. Еще одна россиянка, принимающая участие в соревнованиях, Яна Кондрашова заняла восьмое место (209 кг)

Сегодня, в 20:00 по московскому времени, начнутся соревнования для мужчин в весовой категории до 73 кг.