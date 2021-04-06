Анзорова считает, что ей не хватило характера, чтобы подняться на ЧЕ-2021 выше третьего место

Российская тяжелоатлетка Анастасия Анзорова, выигравшая бронзовую медаль на домашнем чемпионате Европы, прокомментировала свой результат.

«Это было мое первое выступление на таком высоком уровне, поэтому я довольна бронзовой медалью. Почему не удалось подняться выше? Не хватило характера, наверно, поэтому я и не сделала последний подход. А именно в такие, решающие моменты человек должен проявлять характер», - приводит слова спортсменки ТАСС.

Напомним, что Анзорова в сумме толчка и рывка подняла 222 кг. Чемпионом Европы стала румынка Лоредана Рыма, которая в сумме подняла 244 кг. Серебро завоевала британка Сара Дэвис с результатом 230 кг.