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06 апреля 20:10
автор: Максим Скороходов

Анзорова считает, что ей не хватило характера, чтобы подняться на ЧЕ-2021 выше третьего место

Для россиянки дебютный чемпионат Европы закончился бронзовой медалью.

Российская тяжелоатлетка Анастасия Анзорова, выигравшая бронзовую медаль на домашнем чемпионате Европы, прокомментировала свой результат.

«Это было мое первое выступление на таком высоком уровне, поэтому я довольна бронзовой медалью. Почему не удалось подняться выше? Не хватило характера, наверно, поэтому я и не сделала последний подход. А именно в такие, решающие моменты человек должен проявлять характер», - приводит слова спортсменки ТАСС.

Напомним, что Анзорова в сумме толчка и рывка подняла 222 кг. Чемпионом Европы стала румынка Лоредана Рыма, которая в сумме подняла 244 кг. Серебро завоевала британка Сара Дэвис с результатом 230 кг.

источник: ТАСС
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