Российский штангист Ананян получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил

Российский тяжелоатлет Эдуард Ананян дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу Российского антидопингового агентства (РУСАДА), 25-летний спортсмен дисквалифицирован за нарушение пункта 2.1 общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).

Отмечается, что срок отстранения штангиста начнет отсчитываться с 19 мая 2020 года.

Напомним, Ананян – бронзовый призер юношеского первенства мира по тяжелой атлетике в весе до 62 кг.