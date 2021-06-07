Тренер сборной России: Наниев имеет теоретические шансы на медаль ОИ-2020

Главный тренер мужской сборной России по тяжелой атлетики Олег Писаревский оценил перспективы своего подопечного Тимура Наниева на награду предстоящей Олимпиады в Токио.

«Думаю, что он будет готов на 410-415 кг в сумме на Олимпийских играх, это хороший результат. Правда, он не обещает высокое место на Играх, но эти результаты он покажет в ближайшие 1,5 месяца. Для тройки этого недостаточно. При этом теоретические шансы у него есть на медаль, надо так, чтобы все сложилось в подготовке, эмоциях», — приводит ТАСС слова Писаревского.

Добавим, что сегодня Наниев стал чемпионом России в весовой категории до 109 кг с результатом 390 кг (175 кг в рывке + 215 кг в толчке).