Наставник российских тяжелоатлетов может не поехать на Олимпиаду

Главный тренер сборной России по тяжелой атлетике Олег Писаревский может не войти в состав национальной делегации на Олимпиаде.

«Я не очень уверен, что поеду в Токио, хотя испытываю большое желание присутствовать на Играх. Но не уверен, что разрешат», - цитирует специалиста ТАСС.

По словам Писаревского, регионы могут согласовать присутствие со спортсменами их личных тренеров.

Напомним, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Японии, составы делегаций стран-участниц Олимпиады были значительно сокращены.

Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.