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24 июня 12:33
автор: Максим Скороходов

Двадцать российских тяжелоатлетов обвинены в нарушении антидопинговых правил

Двенадцать спортсменов дисквалифицированы, в отношении восьми ведутся разбирательства.

Пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования объявила о том, что 12 российских тяжелоатлетов дисквалифицированы после проверки базы данных московской лаборатории (LIMS).

Двукратный чемпион мира и Европы, бронзовый призер Олимпиады в категории свыше 105 кг Руслан Албегов, двукратный чемпион Европы Олег Чен (69 кг), Егор Климонов (96 кг), чемпионка мира и Европы Тима Туриева (63 кг), двукратный чемпион Европы Давид Беджанян (105 кг), Чингиз Могушков (свыше 105 кг), чемпион Европы Адам Малигов (94 кг), Магомед Абуев (свыше 105 кг) и Юлия Коновалова (75 кг) отстранены на четыре года, трехкратная чемпионка мира Надежда Евстюхина (75 кг) получила два года дисквалификации, Максим Шейко и Дмитрий Лапиков (оба - 105 кг) - шесть и восемь лет соответственно.

Помимо них дела открыты в отношении восьми российских спортсменов, а именно двукратного чемпиона Европы Андрея Деманова (94 и 105 кг), Рината Киреева (94 кг), Арсена Бораганова (77 кг), Феликса Халибекова (62 кг), чемпионки мира Светланы Шимковой (69 кг), Татьяны Алеевой (63 кг), Екатерины Катиной (96 кг) и олимпийской чемпионки, трехкратной чемпионки мира и шестикратной чемпионки Европы Оксаны Сливенко (69 кг).

Кроме того, после окончания расследования президенту Европейской федерации тяжелой атлетики Хасану Аккусу, вице-президенту Международной федерации легкой атлетики Нику Владу и бывшему главе организации Тамашу Аяну выдвинуты обвинения в сокрытии положительных допинг проб турецких спортсменов.

Напомним, что по результатом анализа LIMS было объявлено, что открыты 298 дел в 27 видов спорта в отношении российских спортсменов.

Также добавим, что из-за многочисленных выявленных случаев коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики было решено сократить количество разыгрываемых комплектов медалей на Олимпийских играх в Париже, которые должны пройти в 2024 году.

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