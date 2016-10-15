«Спартаку» подсуживали? Разбор спорных моментов матча с «Ростовом»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал ключевые судейские решения матча 10-го тура РФПЛ «Спартак» – «Ростов» (1:0).

ФОЛ КАЛАЧЕВА НА ФЕРНАНДО

35-я минута матча

Описание эпизода: Фернандо начинал перспективную атаку «Спартака». Калачев явно не успевал за бразильцем. И, положив руку на шею спартаковцу, развернул того и сорвал атаку.

Комментарий Хусаинова: Калачев должен был получать желтую карточку. Момент показательный. Игрок «Ростова» умышленно фолил и хватал Фернандо за шею, разворачивал спартаковца. Но судья простил. Кстати, несколькими минутами ранее он совершенно справедливо показал тому же Фернандо желтую карточку за фол на Гацкане.

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УДАЛЕНИЕ КУДРЯШОВА

45-я минута матча

Описание эпизода: Кудряшов принял мяч на грудь, но не очень удачно – тот отскочил на несколько метров. Защитник «Ростова» сделал пару шагов и прямой ногой, смотря на мяч, потянулся к нему. Но первым на мяче оказался полузащитник «Спартака» Зобнин, и Кудряшов шипами бутс попал тому в область бокового пресса.

Комментарий Хусаинова: Фол Кудряшова – это прямая красная карточка, потому что идет грубая атака соперника. Контакт был неигровый, Кудряшов не в мяч играл. И здесь не принимается оправдания, мол, не видел, не туда смотрел. Для того и выходишь на поле, чтобы все видит и с уважением относиться к сопернику. Если была бы показана только желтая карточка, сразу бы начались разговоры. Все-таки желтая – это если без грубости. Да, может, Кудряшов не хотел так сыграть, но, увы, правила есть правила. Выходя на поле, ты должен следить не только за мячом, но и за соперником, за ситуацией в эпизоде в целом.

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ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА ЗА СИМУЛЯЦИЮ КОМБАРОВА

65-я минута матча

Описание эпизода: Комбаров на углу штрафной протолкнул мяч вперед мимо игрока «Ростова» Киреева. На следующем шаге спартаковец упал. Судья дал свисток и желтую карточку Комбарову за симуляцию.

Комментарий Хусаинова: Симуляции точно не было. Комбаров упал не по своей воле. Падение было спровоцировано ударом сзади защитником «Ростова». В середине поля Безбородов свистнул фол бы без вопросов. А здесь, видимо, находясь под давлением, не решился. Все-таки удаление Кудряшова вызвало много споров. Наверняка, какое-то давление на судью было оказано и в перерыве. Как бы там ни было, это чистый пенальти. И никаких симуляций тут придумывать не надо. Да, фол неумышленный, можно сказать. В мое время такие нарушения называли детскими – когда совсем легонько задеваешь игрока по стопе. Поэтому желтой карточки защитник «Ростова» не заслужил, но пенальти был. Комбаров оказался первым на мяче, прокинул его. И тут Кирееву нужно было уходить от столкновения и кого-то бы ни было касания со спартаковцем. А он продолжил движение и заплел ноги Комбарову.

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ДВЕ ЖЕЛТЫЕ КАРТОЧКИ НАВАСА

31-я и 74-я минуты матча

Описание эпизодов: После фола Фернандо на Гацкане Навас ринулся к судье. Как оказалось после (потому что во время трансляции на этом эпизоде не было сделано акцента) получил за это желтую карточку. На 74-й минуте матча игрок «Спартака» Ананидзе в 10-15 метрах от штрафной площади принял мяч, стоя спиной к воротам «Ростова», и резко развернулся. Навас спустя секунду повалил спартаковца.

Комментарий Хусаинова: Обе карточки вопросов не вызывают. Первая за неспортивное поведение и разговоры с арбитром. Вторая – за преднамеренный срыв опасной атаки.

ИТОГО

– Своим судейством Безбородов никоим образом не повлиял на результат, – говорит Хусаинов. – По-моему он даже немного смалодушничал в эпизоде с Комбаровым, когда не дал чистый пенальти.

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