«Спартак» в Лиге чемпионов сыграет с «Севильей», «Ливерпулем» и «Марибором»

Сегодня в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2017/18.

По ее итогам «Спартак» оказался в группе Е вместе с «Севильей» (Испания), «Ливерпулем» (Англия) и «Марибором» (Словения).

Первые матчи между командами состоятся 12/13 сентября.



«Советский спорт» вел текстовую трансляцию жеребьевки, где вы можете ознакомиться с подробными результатами.



РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ГРУППОВОГО ЭТАПА

1-й тур – 12/13 сентября

2-й тур – 26/27 сентября

3-й тур – 17/18 октября

4-й тур – 31 октября/1 ноября

5-й тур – 21/22 ноября

6-й тур – 5/6 декабря

Финал турнира пройдет 26 мая 2018 года на стадионе «Олимпийский» в Киеве.