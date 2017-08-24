«Спартак» в Лиге чемпионов сыграет с «Севильей», «Ливерпулем» и «Марибором»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Фото: «Советский спорт»
Сегодня в Монако состоялась жеребьевка
группового этапа Лиги чемпионов сезона 2017/18.
По ее итогам «Спартак» оказался в группе Е вместе с «Севильей» (Испания), «Ливерпулем» (Англия) и «Марибором» (Словения).
Первые матчи между командами состоятся 12/13 сентября.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию жеребьевки, где вы можете ознакомиться с подробными результатами.
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ГРУППОВОГО ЭТАПА
1-й тур – 12/13 сентября
2-й тур – 26/27 сентября
3-й тур – 17/18 октября
4-й тур – 31 октября/1 ноября
5-й тур – 21/22 ноября
6-й тур – 5/6 декабря
Финал турнира пройдет 26 мая 2018 года на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
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