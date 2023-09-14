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«А чего выбирать? Я не хочу в Париж». Рылов - о словах Путина, Олимпиаде и кризисе мотивации

Двукратный олимпийский чемпион заявил, что не будет подписывать никакие декларации.
«А чего выбирать? Я не хочу в Париж». Рылов - о словах Путина, Олимпиаде и кризисе мотивации
14 сентября 2023 18:00
автор: Никита Плохих
автор фото: РИА Новости

Вопрос участия российских атлетов на Олимпиаде в Париже в последние месяцы стоит остро, как никогда. Свой комментарий по этому поводу дал даже президент Российский Федерации Владимир Путин. Глава государства отметил, что каждый спортсмен сам должен решать, ехать ли ему на Игры в нейтральном статусе, или же нет.

В эксклюзивном интервью «Советскому спорта» двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов объяснил свою позицию по поводу участия в Олимпиаде, высказался о заявлении президента, а также рассказал, где он черпает мотивацию в период международной изоляции.

— Владимир Путин на днях заявил, что спортсмены вольны сами решать ехать им на Олимпиаду или нет. Как оцените его слова?
— Я считаю, это самый честный ответ. Владимир Владимирович предоставляет выбор каждому человеку. Для спортсменов Олимпиада — это смысл жизни. Высшая ступень. Но пока с условиями МОК я не согласен. Не особо хочу ехать в Париж, особенно если надо будет подписывать декларацию. Если они уберут дополнительные пункты, то можно будет как-то перетерпеть без флага, символики и гимна. Хотя я настроен против этого, поскольку ситуация такая становится неприятной привычкой. Моя позиция сейчас такова, что я не намерен никуда отправляться. Посмотрим, что будет дальше, потому что ситуация меняется каждый месяц. Чего-то радикального и точного я говорить сейчас не буду.

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— FINA некоторое время назад выдвинула условия по допуску российских спортсменов. Как оцените их, можете ли назвать данный свод требований оскорбительным для вас?
— Пока, в принципе, происходят нехорошие события для России и наших спортсменов, поэтому, в любом случае, это неприятные условия. Нам пока никто не запретил на них не выступать. Поэтому это дело каждого. Наверное, я лично против того, чтобы ехать. Поскольку это нечестно, когда не едут командные виды спорта. Ребята из водного поло или синхронисты скажут ехать, появилась возможность, почему нет. Но тут дело спортивного уважения: как они нас уважают, так и мы их. По поводу условий — они объективно очень сложные. Единицы под них проходят пока что. Плюс надо отобраться на российских и белорусских стартах.

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— Вы будете принимать в них участие, с учётом того, что придётся подписывать различные декларации?
— Я не собираюсь подписывать какие-то декларации, это моя личная позиция по этому вопросу. В принципе, под эти условия проходят не так много спортсменов. Вряд ли допустят много россиян.

РИА Новости

— Как вы сейчас оцените свою форму? Какой у вас ближайший старт?
— 50% от формы. Первый старт - чемпионат Сибирского федерального округа с 30 октября по 2 ноября. Сейчас предстоит подготовка, будем набирать кондиции, тренироваться. Буду рад всех видеть на трибунах, кто сможет прийти. Поддержка сейчас, да и всегда, очень приятна.

РИА Новости

— Тяжело ли искать мотивацию, когда есть только российские старты?
— У нас есть мотивация — секундомер. Нам в этом полегче. В других видах спорта по-другому. Ты всегда можешь сказать, что ты быстрее. Мотивация — это всегда секунды.

источник: «Советский спорт»
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