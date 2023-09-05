Пустят через чёрный ход. Российским пловцам выставили унизительные условия

На протяжении долгого времени в российском плавании существовала неопределенность: Федерация плавания (FINA) одной из последних отстранила наших спортсменов в марте 2022-го, однако спустя год начались первые разговоры о возвращении атлетов на международную арену.

Уже в конце июля президент World Aquatics Хусейн Аль Муссалам заявил о создании рабочей группы для решения вопроса с российскими пловцами. Во время Всемирного конгресса по водным видам спорта в Фукуоке чиновник отметил, что выступает за отказ от дискриминации россиян.

«Вопрос с допуском россиян и белорусов один из самых сложных. Я всегда делаю все для того, чтобы выслушать, и вижу разные взгляды. World Aquatics имела конкретную позицию по этому вопросу - мы не приглашали россиян и белорусов. В апреле я попросил бюро дать полномочия Морин Крус возглавить рабочую группу. Они спрашивают мнение заинтересованных сторон, спрашивают мнение спортсменов на этот счет, многие выразили его, а если они не поговорили с рабочей группой, я рекомендую сделать это, потому что важно услышать как можно больше мнений на этот счет. Рабочая группа придет к выводам и сообщит их позже в этом году», – утверждал президент World Aquatics Хусейн Аль Мусаллам.

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Спустя четыре недели чиновники из организации пришли к итоговому решению и выставили требования для допуска российских и белорусских пловцов. Критерии оказались совсем уж унизительными, и если нейтральным статусом уже никого не впечатлить, то остальные пункты вызывают множество вопросов.

В первую очередь, россияне и белорусы могут быть допущены только на индивидуальные соревнования (по одному атлету на каждую дисциплину) и лишь при условии, что спортсмен не имеет контракта с организациями, связанными с вооруженными формированиями (в их числе клуб ЦСКА). При этом, атлеты не должны поддерживать СВО в какой-либо форме.

И если эти критерии хоть как-то соотносятся с мартовскими рекомендациями МОК, то остальные – это настоящее новшество, которое придумали в рабочей комиссии во главе с нидерландкой Морин Крус, которая провела опрос среди иностранных спортсменов – 67% из них сочли эти требования приемлемыми.

Во-первых, квалификационные результаты для отбора на соревнования должны быть показаны за пределами этих стран, что существенно снижает ценность внутренних соревнований. Также вводятся новые правила допинг-контроля: как минимум один из четырех обязательных тестов должен проводиться с участием иностранной антидопинговой организации.

Однако и это не самые суровые условия. Особняком унижения стоит… запрет на общение с журналистами во время соревнований: ни на пресс-конференциях, ни в микст-зонах. Таким образом, из российских и белорусских пловцов сделали «белых ворон», а по факту превратили в изгоев и посмешище, которым наглым образом «закрыли рот».

РИА Новости

Подытоживая вышесказанное, невольно напрашивается вывод, что свора унизительных требований выглядит как попытка спровоцировать Россию самолично отказаться от участия в международных стартах, что в целом довольно обидно, ведь российская сторона неоднократно помогала World Aquatics и лично президенту федерации с организационными вопросами: иностранный чиновник попросту оказался заложником современных политических реалий.

Унизительные критерии вызвали недоумение в российском плавании: в федерации нет полного понимания, как уживаться с подобными ограничениями, которые ставят спортсменов ну совсем уж в неловкое положение.

- Президент World Aquatics поставил задачу рассмотреть критерии, предложенные специальной группой. Критерии фактически дублируют рекомендации МОК, плюс это в нашем случае усугубляется допуском всего одного спортсмена на дистанцию. Задача была реинтегрировать российских и белорусских спортсменов в международные соревнования, но в этих условиях это выглядит невозможным. Так что это шаг навстречу, но возможности допуска сведены к минимуму. С размера замочной скважины эта возможность сузилась до игольного ушка - опять же, квалификационный результат, согласно критериям, ребята должны будут показывать за пределами России. Предполагается, что будет дальнейшая связь с World Aquatics по этому процессу. В сегодняшнем заседании бюро принимал участие, но как заинтересованная сторона не мог участвовать в обсуждении, - сказал Владимир Сальников «Матч ТВ».

Учитывая новые требования, не стоит забывать про возможные подлости по отношению к российским спортсменам со стороны правительств определенных стран: даже несмотря на допуск со стороны федерации, пловцам могут отказывать в выдаче визы или приглашении на соревнования. Остается лишь надеяться, что МОК не перенесет подобные локальные ограничения на игры, хотя еще совсем недавно Томас Бах сообщал о том, что не будет идти на поводу у радикально настроенных организаций.