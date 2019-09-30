Радион Гатауллин: Сидорова могла прыгнуть на пять метров - Советский спорт
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30 сентября 2019 22:43Легкая атлетикаВолохов Юрий

Радион Гатауллин: Сидорова могла прыгнуть на пять метров

Поздно вечером в воскресенье на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе россиянка Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом.

Мы попросили прокомментировать победу Сидоровой серебряного призера Олимпиады-88 Радиона Гатауллина.

РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОБЪЯТИЯ

Поздно вечером в воскресенье Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом, «Советский спорт» писал об этом во вчерашнем номере. Напомним, россиянка вырвала победу у американки Сэнди Моррис, взяв в последней попытке высоту 4 м 95 см. Это новый личный рекорд нашей прыгуньи и лучший результат сезона в мире. Моррис эта высота не покорилась.

Интересно, что американка искренне переживала за нашу спортсменку. Когда Анжелика приземлилась на маты после удачного прыжка, Моррис бросилась ее обнимать. При этом видно, что сама Сидорова пребывала в легкой прострации от своего успеха. Но, черт возьми, как же приятно видеть эти обнимашки, учитывая нынешние отношения между нашими странами! Так искренне тискали друг друга в объятиях советские и американские солдаты на Эльбе в 1945 году.

- Я счастлива и довольна, что все закончилось. Знала, что могу взять эту высоту, и взяла ее, - сказала Сидорова. - Тренер сказал, что уверена во мне на сто процентов. Что касается того, что я не могла праздновать со своим флагом, понятно, что это не очень комфортно. Но, если честно, я была настолько рада, что просто не думала об этом.

Россиянка особенно отметила, что в секторе у спортсменок прекрасные отношения и все друг друга поддерживают.

- С Сэнди мы общались на протяжении всех соревнований, и это только придавало сил, - подчеркнула чемпионка мира.

Тренер спортсменки Светлана Абрамова пояснила, почему Сидоров не стала штурмовать высоту 5 метров.

- Она готова была прыгать. Чемпионат мира – время личных рекордов. Почему она не пошла дальше и не попробовала взять высоту пять метров? Это эмоции, она их все выплеснула, - отметила Абрамова.

«АНЖЕЛИКА ВЫГЛЯДЕЛА ЛУЧШЕ ВСЕХ»

- Общий уровень турнира очень высок, но Сидорова выглядела лучше всех и совершенно заслужено победила, - говорит Радион Гатауллин. – Когда Анжелика прыгнула 4,90, я понял, что она готова взять 5 метров. Это было видно по ее прыжку. Но для этого надо было брать 4,95 с первой попытки. Нервы, чемпионат мира все-таки.

- Главной конкуренткой Сидоровой считалась другая американка Джениффер Шур, но она сошла с дистанции на высоте 4,70.
- Шур лишь весной прыгнула 4,91, это был ее лучший результат, затем весь сезон прыгала плохо. В того прыжка прошло полгода. Нереально держать так долго форму.

- До финиша половина марафонок не добежала. Как вам условия проведения чемпионата?
- Для марафонцев оптимальная температура 15 градусов, а в Дохе было тридцать. Как в таких условиях бежать? Так что, ничего удивительного. Даже победительница олимпийский норматив не выполнила. С моей точки зрения, это героические спортсмены, которые в таких условиях решаются бежать 50 километров. Например, мне упражнения на выносливость давались очень тяжело.

- Вам приходилось соревноваться в Катаре?
- В мое время, это 80-е годы прошлого века, в Катаре инфраструктура только развивалась. Но ИААФ однажды решила провести там зимний чемпионат мира. Соревнования под крышей, поэтому проблем с погодой не было.

- Американского спринтера Кристиана Коулмэна простили за пропуск трех допинг-тестов. И он уверенно победил на 100-метровке.
- Что тут сказать – молодцы! Здорово работают юристы в Штатах. Это же не первый случай, когда вытаскивают спортсменов, нарушивших антидопинговые правила. Умеют они умело использовать дырки в законах.

Напомним, американский спринтер Кристиан Коулмэн пропустил три допинг-теста в течение года. За подобное нарушение российского прыгуна в высоту Данилу Лысенко отстранили на год от выступлений. Однако расследование, проведенное USADA (Антидопинговое агентство США), определило, что один из пропусков случился не 6 июня, а 1 апреля 2018 года. То есть, формально три нарушения не уложились в срок 12 месяцев. Коулмэна простили. В Дохе он победил на 100-метровке, пробежав дистанцию за 9,67 сек. Это третий результат в истории чемпионатов мира.

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