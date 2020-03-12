Михаил Бутов: Платить ВФЛА этот огромный штраф придется, это жесткое условие World Athletics - Советский спорт
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12 марта 2020 20:23Легкая атлетикаВолохов Юрий

Михаил Бутов: Платить ВФЛА этот огромный штраф придется, это жесткое условие World Athletics

Бывший член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики – о штрафе в размере 10 млн долларов, наложенном на ВФЛА.

– Конечно, это огромная сумма для федерации и наказание серьезное, – говорит Михаил Бутов. – Все это ужасно, но к этому все шло. Другой вопрос: кто эти деньги будет выплачивать?

– Вряд ли такая статья да еще с таким финансированием предусмотрена в бюджете ВФЛА. Каков примерный бюджет федерации?
– Это не ко мне вопрос. Я не знаю, каков бюджет федерации. Что касается такой статьи, конечно, она не заложена в бюджете. На такие цели необходимо некое целевое выделение средств. Но кто и на каком основании это будет делать, этого я не знаю. Если у ВФЛА будет такая возможность выплатить эту сумму с чьей-то помощью, слава богу.

А у федерации есть еще затраты, связанные с работой и пребыванием в России зарубежных экспертов. Плюс все эти апелляции в СAS требуют серьезных финансовых затрат. Но не в этом главный вопрос, в том, как бы это не потерять.

– Что не потерять?
– Может уже пора продуцировать что-то содержательное, чтобы вернуть доверие к ВФЛА внутри страны и за ее пределами. Первые шаги предыдущим руководством федерации были сделаны правильные. Затем сделали эту фальшивую справку, а перед этим заплатили 3 млн, и все это потеряли. Сейчас есть требование – выплатить 5 млн до 1 июля.

– Платить придется – в противном случае ВФЛА не восстановят?
– Да, это жесткое условие World Athletics.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

12 марта глава рабочей группы Всемирной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Руне Андерсен объявил о том, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) за многочисленные допинговые скандалы наказана штрафом в размере $10 млн.

Андерсен рассказал, что в ноябре прошлого года World Athletics остановила процесс восстановления ВФЛА после обвинений по делу о подделке документов прыгуна в высоту Данила Лысенко.

– Рабочая группа подготовила ряд санкций для ВФЛА из-за нарушений предыдущего режима, включая 10 млн долларов штрафа, пять из них — немедленно. Другие пять миллионов являются условным штрафом — при условии, что ВФЛА больше не будет нарушать правила и будет прогрессировать в вопросе восстановления своих прав, – пояснил Руне Андерсен.


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