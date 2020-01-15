Девушка дня. Дарья Клишина – самая красивая прыгунья в длину. Ей сегодня 29 - Советский спорт
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15 января 2020 11:15Легкая атлетикаАбушкин Руслан

Девушка дня. Дарья Клишина – самая красивая прыгунья в длину. Ей сегодня 29

Много фото внутри.

Сегодня исполняется 29 лет российской легкоатлетке Дарье Клишиной.

Она родилась 15 января 1991 года в Твери. Сначала увлекалась волейболом, но затем ее отец, в прошлом легкоатлет, решил, что Дарью надо отдать в индивидуальный вид спорта. Таким видом и стали прыжки в длину. Вскоре Дарью пригласили учиться в Москву, в училище олимпийского резерва.

Достижения: чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет (2007), чемпионка Европы среди юниоров (2009), чемпионка Европы среди молодежи (2011), двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), чемпионка Универсиады (2013), бронзовый призер ЧЕ (2014), победительница командного ЧЕ (2015), вице-чемпионка мира (2017).

В июле 2016 года Клишина стала единственной российской спортсменкой, допущенной к Олимпиаде в Бразилии как нейтральный спортсмен. Результат выступления Дарьи на Играх – девятое место.

В 2019-м Клишина выиграла золото на чемпионате России, который проходил в Чебоксарах.

Личные рекорды: 7,05 м (Острава-2011); в помещении – 7,01 м (Гетеборг-2013).

В августе прошлого года она стала гостем редакции «Советского спорта» и рассказала много интересного – о спорте и не только.

Поздравляем Дарью с днем рождения и желаем побед во всем!

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Фото: instagram.com/dariaklishina/, Gettyimages

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