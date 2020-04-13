Девушка дня. Дженнифер Акиниймика – главная бегунья России на ближайшие годы

Акиниймика — российская легкоатлетка, победительница командного чемпионата России 2018 года в беге на 100 метров. Её отец — гражданин Нигерии Айоделе Акиниймика. На родине отца никогда не была.

В возрастной категории до 18 лет Акиниймика становилась чемпионкой страны на дистанциях в 100 и 200 метров.



