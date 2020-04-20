Девушка дня. Хадди Санья - легкоатлетка из Швеции

Хадди Санья - шведская легкоатлетка, прыгунья в длину. Ее мать родилась в Гамбии, но выросла в Швеции. Хадди Санья имеет семь братьев и сестер.
На первых юношеских Олимпийских играх в Сингапуре она завоевала золотую медаль.
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