Девушка дня. Хадди Санья - легкоатлетка из Швеции

Хадди Санья - шведская легкоатлетка, прыгунья в длину. Ее мать родилась в Гамбии, но выросла в Швеции. Хадди Санья имеет семь братьев и сестер.

На первых юношеских Олимпийских играх в Сингапуре она завоевала золотую медаль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от C a n d y✨ (@khaddisagnia) 17 Апр 2020 в 11:18 PDT

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от C a n d y✨ (@khaddisagnia) 24 Янв 2020 в 10:38 PST