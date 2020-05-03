Девушка дня. Алиса Шмидт

Хорошие новости пришли из Германии: после месячного карантина к тренировкам вернулась самая красивая легкоатлетка мира Алиса Шмидт.

21-летняя немка, выступающая на дистанции 400 метров, пока не успела добиться больших успехов на дорожке. Но для милой блондинки это совсем не обязательное условие для того, чтобы за ней следили. Уже сейчас число подписчиков ее инстаграма превышает 700 тысяч.

При этом Алиса настаивает, что спорт для нее на первом месте, и всерьез рассчитывает заявить о себе на Олимпийских играх в Токио, которые теперь состояться в 2021 году.

ФОТО: https://www.instagram.com/alicasmd/