Исинбаева заявила, что World Athletics стремится замалчивать историю легкой атлетики

Российская олимпийская чемпионка Елена Исинбаева обвинила World Athletics в замалчивании истории вида спорта из-за того, что организация решила не включать её в рейтинг самых влиятельных спортсменок.

В рейтинг 40 самых влиятельных легкоатлеток в истории чемпионатов мира не попала ни одна россиянка.

«Чемпионат мира в Хельсинки 2005 года, победа с новым рекордом мира 5,01 метра. Напоминаю переизбранному президенту World Athletics о влиянии Елены Исинбаевой на развитие легкой атлетики в мире за последние 20 лет. Тот факт, что международное руководство легкой атлетикой сегодня так усердно старается промолчать об истории, созданной задолго до начала их правления, лишь доказывает величие, значение и вечность моих достижений», - приводит слова Исинбаевой ТАСС.

World Athletics не включила в список «40 величайших моментов ЧМ» ни одного российского спортсмена

Елена Исинбаева является двукратной олимпийской чемпионкой, трёхкратной чемпионкой мира и 28-кратной мировой рекордсменкой в прыжках с шестом. Её мировой рекорд (5,06 м), установленный в 2009 году, не побит до сих пор.