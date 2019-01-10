ВФЛА признала Шубенкова и Ласицкене лучшими спортсменами 2018 года - Советский спорт
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Легкая атлетика10 января 2019 16:31Источник: Всероссийская федерация легкой атлетики России (ВФЛА)Автор: Сметанникова Дарья

ВФЛА признала Шубенкова и Ласицкене лучшими спортсменами 2018 года

Всероссийская федерация легкой атлетики России подвела итогам 2018 года.

Лучшей спортсменкой ушедшего года признана Мария Ласицкене, а лучшим спортсменом стал Сергей Шубенков.

Победителей определили в ходе голосования на отчетной конференции ВФЛА, а также на странице федерации «ВКонтакте».

Прыгунья в высоту Ласицкене в 2018 году одержала победы в 25 турнирах, выиграв в третий раз подряд «Бриллиантовую лигу».

Барьерист Шубенков в прошлом году установил рекорд России на турнире в Венгрии, завоевав серебряную медаль.

Лучшими молодыми спортсменами года стали десятиборец Александр Комаров и бегунья Полина Миллер.

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