ВФЛА признала Шубенкова и Ласицкене лучшими спортсменами 2018 года

Легкая атлетика 10 января 2019 16:31 Источник: Всероссийская федерация легкой атлетики России (ВФЛА) Автор: Сметанникова Дарья

Всероссийская федерация легкой атлетики России подвела итогам 2018 года.

Лучшей спортсменкой ушедшего года признана Мария Ласицкене, а лучшим спортсменом стал Сергей Шубенков.

Победителей определили в ходе голосования на отчетной конференции ВФЛА, а также на странице федерации «ВКонтакте».

Прыгунья в высоту Ласицкене в 2018 году одержала победы в 25 турнирах, выиграв в третий раз подряд «Бриллиантовую лигу».

Барьерист Шубенков в прошлом году установил рекорд России на турнире в Венгрии, завоевав серебряную медаль.

Лучшими молодыми спортсменами года стали десятиборец Александр Комаров и бегунья Полина Миллер.