Семеня подала апелляцию на решение CAS Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня подала апелляцию в Верховный суд Швейцарии на решение ИААФ, сообщил в своем Twitter журналист Times Мартин Циглер.

Семеня рассчитывала через суд опротестовать введению правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), по которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона получат право выступать в соревнованиях под эгидой ассоциации только при условии приема препаратов для снижения уровня этого гормона. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил просьбу 28-летней легкоатлетки.

Позже двукратная олимпийская чемпионка прокомментировала решение CAS.

Напомним, Семеня, у которой от природы высокий уровень мужских гормонов, побеждала на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов на дистанции 800 метров. Также она двукратная чемпионка мира (2009, 2017) в этой дисциплине.