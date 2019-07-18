ВФЛА может ужесточить лицензирование для тренеров за допинг атлетов Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассмотрит вопрос о внесении изменений в положение ВФЛА о лицензировании тренеров.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации, изменения направлены на усиление мер контроля над теми специалистами, чьи спортсмены были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Заседание пройдет 25 июля в рамках чемпионата России по легкой атлетике в Чебоксарах.

Также сообщается, что президиум рассмотрит проект календаря соревнований на 2020 год, который сформирован с учетом подготовки российских легкоатлетов к участию в летних Олимпийских играх в Токио.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался о продлении отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.

Напомним, 9 июня Международная ассоциации легкоатлетических федераций в 11-й раз приняла решение о продлении отстранения ВФЛА. После этого было сообщено, что подразделение IAAF по обеспечению целостности легкой атлетики (AIU) рассмотрит информацию о том, что в России продолжают работать дисквалифицированные тренеры.