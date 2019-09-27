Ласицкене – в финале чемпионата мира

Россиянка Мария Ласицкене вышла в финал соревнований по прыжкам в высоту на чемпионате мира в Дохе.
В квалификации Ласицкене преодолела высоту в 1,94 метра.
Медали в этом виде программы будут разыграны 30 сентября.
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