Ласицкене – в финале чемпионата мира Прыжок на классе.

Россиянка Мария Ласицкене вышла в финал соревнований по прыжкам в высоту на чемпионате мира в Дохе.

В квалификации Ласицкене преодолела высоту в 1,94 метра.

Медали в этом виде программы будут разыграны 30 сентября.