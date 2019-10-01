Футбольный клуб ЦСКА поздравил Ласицкене с победой на ЧМ в Катаре (фото) Таким образом, 26-летняя уроженка Кабардино-Балкарской Республики стала первой спортсменкой, которой удалось трижды выиграть золото ЧМ в прыжках в высоту.

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Пресс-служба московского ЦСКА не оставила без внимания победу россиянки Марии Ласицкене на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе (Катар).

«Поздравляем болельщицу ЦСКА Марию Ласицкене, которая стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту после того, как завоевала золотую медаль на мировом первенстве в Катаре», – говорится в сообщении армейцев.

Добавим, что ранее россиянка выигрывала золото на турнирах в Пекине (2015 год) и в Лондоне (2017 год).