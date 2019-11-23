Сергей Клевцов: На следующий год Шубенкову могут просто не дать нейтральный статус Сергей Клевцов, тренер Сергея Шубенкова, считает, что российскому спортсмену могут не дать нейтральный статус на олимпийский сезон.

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- Все это скверно и не радует. Нейтральный статус действует до конца года, но на следующий год могут его просто не дать, - цитирует Клевцова «РИА Новости».

Напомним, что в пятницу, 22 ноября, глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен заявил, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) может полностью быть полностью исключена из организации.

Ранее Андерсен заявил, что совет World Athletics приостановил процесс восстановления членства ВФЛА, также организация приостановила выдачу статуса нейтральных атлетов, позволяющего выступать на международных соревнованиях.