Ласицкене не пустили на турнир в Глазго - Советский спорт
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27 ноября 2019 15:12Легкая атлетикаНечаев Юрий

Ласицкене не пустили на турнир в Глазго

Соревнования пройдут 15 февраля 2020 года.

Организаторы турнира в Глазго исключили трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту россиянку Марию Ласицкене из числа участниц из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

Об этом сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

«Вчера нам пришел отказ из Глазго, организаторы вычеркнули Машу из числа участниц, – сказала Назарова ТАСС. – У нас уже было на руках приглашение на этот турнир, но теперь оно аннулировано. Организаторы объясняют свое решение тем, что Ласицкене может не получить вовремя необходимый для выступления нейтральный статус».

Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования WADA. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. К соревнованиям россияне допускаются на основании индивидуальных разрешений, которые нужно получать в начале каждого года.

22 ноября 2019 года глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен заявил, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) может полностью быть полностью исключена из организации.

Ранее Андерсен заявил, что совет World Athletics приостановил процесс восстановления членства ВФЛА, также организация приостановила выдачу статуса нейтральных атлетов, позволяющего выступать на международных соревнованиях.

Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой Европы 2019 года. В этом году на ее счету победы на сентябрьском чемпионате мира в Катаре, зимнем европейском первенстве в Глазго и в финале Бриллиантовой лиги.

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