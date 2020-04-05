«Ну не сидеть же без дела и заплывать жиром». Исинбаева показала тренировку во время самоизоляции - Советский спорт
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05 апреля 2020 20:37Легкая атлетика

«Ну не сидеть же без дела и заплывать жиром». Исинбаева показала тренировку во время самоизоляции

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева опубликовала видео с домашней тренировкой.

«Ну не просто же сидеть в самоизоляции без дела и заплывать жиром... На сегодня тренировочный план выполнен», - подписала Исинбаева видео, опубликованное в Instagram.

Ранее Исинбаева прокомментировала решение МОК перенести Олимпийские игры в Токио на 2021 год.

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