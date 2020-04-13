Мария Ласицкене – об условиях тренировок дома: Если честно, нашим соседям снизу я не завидую

- Есть ли дома возможности для тренировок? Не совсем (смеется). Выкручиваемся, как можем. Используем пятилитровую бутылку воды в качестве блина от штанги и так далее. И если честно, нашим соседям снизу я не завидую, - цитирует Ласицкене «РИА Новости».
Ранее Ольга Назарова, менеджер Ласицкене, рассказала, что спортсменка начала подготовку к новому сезону - согласно тренировочному плану. Тренировки проходят изолированно, и с другими людьми она не пересекается.
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