Мария Ласицкене – об условиях тренировок дома: Если честно, нашим соседям снизу я не завидую - Советский спорт
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13 апреля 2020 09:27Легкая атлетика

Мария Ласицкене – об условиях тренировок дома: Если честно, нашим соседям снизу я не завидую

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, о возможности тренироваться во время самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса.

- Есть ли дома возможности для тренировок? Не совсем (смеется). Выкручиваемся, как можем. Используем пятилитровую бутылку воды в качестве блина от штанги и так далее. И если честно, нашим соседям снизу я не завидую, - цитирует Ласицкене «РИА Новости».

Ранее Ольга Назарова, менеджер Ласицкене, рассказала, что спортсменка начала подготовку к новому сезону - согласно тренировочному плану. Тренировки проходят изолированно, и с другими людьми она не пересекается.

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