Мария Ласицкене: Решение ВФЛА скинуть оплату взноса на спортсменов неверное Чемпионка мира Мария Ласицкене поделилась мнением о том, что российским спортсменам приходится самим оплачивать оформление нейтрального статуса.

- В целом я за то, чтобы спортсмены всегда платили сами за себя. Но в нынешней ситуации есть один нюанс. Проблемы с нейтральным статусом начались у легкоатлетов из-за действий руководства ВФЛА, поэтому решение федерации отойти в сторону и скинуть оплату взноса на спортсменов неверное, - приводит слова Ласицкене ТАСС.

Напомним, что World Athletics ввела обязательный денежный сбор за оформление нейтрального статуса: для взрослого спортсмена (старше 20 лет) он составляет 250 долларов.

Ранее тренер трехкратной чемпионки мира Геннадий Габрилян рассказал, как его подопечная проводит время вынужденного перерыва в тренировках.

Отметим, что чемпионат мира, который был запланирован в Нанкине с 13 по 15 марта, перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В феврале Ласицкене заняла первое место на чемпионате России в помещении, показав результат 2,00 метра.