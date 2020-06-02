Клишина – о беспорядках в США: Люди без работы и денег, поэтому такие озлобленные

«За последние дни я сменила три города, из Флориды перелетела в Атланту, оттуда - в Нью-Йорк, - рассказала 29-летняя серебряная призерка ЧМ-2017 в прыжках в длину в прямом эфире инстаграма журналистки Марии Командной. - В Атланте и Нью-Йорке стала свидетельницей погромов. Сейчас введен комендантский час. Думаю, наложилась проблема пандемии. Многие американцы потеряли работу, сидят без денег, поэтому настолько озлоблены».

Напомним, что в большинстве крупных городов США продолжаются беспорядки после убийства американским полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. К акциям протеста присоединились многие спортсмены и спортивные организации. «Нет расизму» сказал даже официальный твиттер УЕФА. Жесты в поддержку убитого Флойда демонстрировали футболисты Джейдон Санчо, Маркус Тюрам и Ашраф Хакими во время матчей бундеслиги.

Добавим, что Клишина на правах спортсменки, постоянно тренирущейся в США, в 2016 году стала единственной представительницей России, которую допустили к участию в легкоатлетическому турнире Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В этом году она готовилась к Играм в Токио, но, по ее словам, не огорчилась их переносу на лето 2021-го. «Я люблю работать, будет время еще лучше подготовиться», - заявила прыгунья.