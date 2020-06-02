Дарья Клишина: 30 мая у американцев был День независимости от России

«Конечно, я смотрела запуск космического корабля Илона Маска, - призналась Клишина в прямом эфире инстаграма журналистки Марии Командной. - Для американцев очень принципиально, что впервые за долгие годы они отправили астронавтов на МКС без помощи русских. Можно сказать, 30 мая стало для них Днем независимости от России».
Напомним, что 30 мая по местному времени (когда в России было уже 31-е число) в космос был запущен корабль Crew Dragon - первый в истории космический аппарат, доставивший людей на орбиту в рамках полностью частного проекта. Ранее в течение девяти лет американцев на МКС доставяли российские «Союзы».
Клишина также рассказала о своих впечатлениях от уличных беспорядков, продолжающихся в США после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. По мнению спортсменки, ситуацию усугубила пандемия, лишившая людей работы и денег. За последнюю неделю Клишина побывала во Флориде, Атланте и Нью-Йорке и воочию наблюдала последствия погромов.
Добавим, что 29-летняя россиянка - единственная участница легкоатлетического турнира Олимпиады-2016 от нашей страны. Тогда ее допустили к соревнованиям по причине постоянных тренировок в США и полной непричастности к допинговой системе, которая привела к дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.
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